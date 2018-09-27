Stadın temizliğini kadınlar yaptı

Bölgesel Amatör Ligine yükselen ve 3'ncü ligi hedefleyen İskenderun Beldespor’un kullanacağı Beş temmuz Stadın temizledi.Uzun yıllardır atıl durumda bulunan ve kapalı tribünü yıkılan İskenderun Beş temmuz Stadı bu sezon kullanılmak üzere İskenderun belediyesi tarafından kiralandı. Kiralanan şehir stadı çoğunluğu kadınlardan oluşan temizlik görevlileri tarafından temizlendi.Stat da bulunan tüm koltuklar yıkanıp silinerek, temiz ve sağlıklı kullanıma hazır getirildiğini söyleyen İskenderun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ömer Çolak, "Tüm ekiplerimiz stadyumu temiz bir hale getirdik. Bizden sonra sporculara ve taraftarlara iş düşüyor. İnşallah bu sezon şampiyon olarak üçüncü ligde mücadele ederiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim"diye konuştu.

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Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()