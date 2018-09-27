Sri Lanka belediyecilikte Esenyurt’u model aldı

İSTANBUL, () - SRİ Lanka Kuttankudy Belediye Başkanı Shaul Hameed Mohamed Asfar ile Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'yi makamında ziyaret etti. Sri Lankalı heyet, belediyecilikte Esenyurt’u örnek aldıklarını ve bu yüzden Esenyurt Belediyesi'nin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirtti.

Aralarında ülkenin önde gelen araştırmacılarının da bulunduğu Sri Lankalı heyet ayrıca Esenyurt Belediyesi’nin planlama, şehirleşme, yerel yönetimler ve sosyal kültürel faaliyetle alanlarındaki hizmetlerini inceledi. Konuk heyet Esenyurt Belediyesi’ni kendilerine model olarak gördüklerini bildirerek tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade etti. Ziyarette, Esenyurt Belediyesi birimleri misafir belediyenin birimleriyle eşleştirilirken her birim müdürü konuk mevkidaşına işleyiş hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Konuk heyete Esenyurt Belediyesi’nin faaliyetlerini içeren bir video izletilirken Sri Lankalı grup da kendi ülkesini tanıttı.

“DOSTLUĞUMUZ ESKİYE DAYANIYOR”

Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza,Türkiye ile Sri Lanka’nın dostluğunun tarihinin çok eski olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Aramızdaki köklü bağ Osmanlı İmparatorluğu zamanında başladı. Hala bu ilişki gelişerek devam etmekte. Ben de Türkiye’de büyüdüm ve uzun yıllardır burada yaşıyorum. Bu benim için büyük mutluluk ve ayrıcalık.” diye konuştu. Kuttankudy Belediyesi Başkanı Shaul Hameed Mohamed Asfar da yapılan ziyaretten büyük memnunluk duyduğunu belirterek “ Biz belediyecilik ve vatandaşa hizmet konusunda sizi model almak istiyoruz. Sizin tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. Bu tecrübeleri kendi şehrimize aktarmak istiyoruz. Gösterdiğiniz ilgi ve yardımdan dolayı teşekkür ederim.”

“SRİ LANKA’YA YARDIM ETMEKTEN MUTLULUK DUYARIZ”

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de Sri Lankalı heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sizlere her türlü konuda yardıma hazırız. Siz burada tesislerimizi, birimleri gezin, işleyişi öğrenin. Dana sonra da buraya ilgili arkadaşlarınızı gönderin. Onları bilgilendirelim. Bizim tecrübelerimizi kendi belediyenize aktarmanızdan ve uygulamanızdan büyük memnunluk duyarız” ifadelerini kullandı.

Alatepe, ziyaret sırasında konuk heyete İSMEK kursiyerlerinin yaptığı el sanatları örneklerini de gösterdi. Başkan Alatepe, büyükelçi ve belediye başkanına hediye takdim etti. Alatepe ve Sri Lankalı heyet, birimleri birlikte gezdi. Başkan Alatepe daha sonra konuk heyet onuruna bir akşam yemeği de verdi.

(FOTOĞRAFLI)