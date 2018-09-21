Sports International ile Pınar Protein ortak projede buluştu

Gizem KARADAĞ/ANKARA, () - SPORTS International ile Pınar Protein’in ortak projesi kapsamında sporseverler ağırlık yerine Pınar Protein Sütlerini kullanarak göğüs, sırt, omuz, kol, bacak ve merkez kas gruplarını kuvvetlendirdi.

Sports International eğitmenleri Pınar Protein ile ortak bir projeye imza attı. Eğitmenler bu projenin anne sütünde bulunan ve en yoğun protein olan Whey Protein ile sütün birleşimini sadece içecek olarak değil, bir fitness ekipmanı olarak da kullanabileceğini bildirdi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen CNR EXPO Sports Week’e katılan Sports International eğitmenleri, ağırlıklarla yapılan ve kas gruplarını çalıştırarak kuvvet ve dayanıklılık artışına yönelik Sports Fit dersinde farklı bir yöntem uyguladı. Bu derste Pınar Protein projesi kapsamında ağırlıklar yerine 500 mililitrelik ‘Pınar Protein Sütler’ kullanıldı. Sporseverler, Pınar Protein Sütlerini dummbell olarak kullanarak göğüs, sırt, omuz, kol, bacak ve merkez kas gruplarını kuvvetlendirdi. Derste yapılan hareketler sayesinde vücudun şekillendirilip kalbin güçlenmesi sağlandı. Ders sonrası içilen ‘Pınar Protein Sütler’ özellikle çalışan kasların onarımını ve hücre yenilenmesini sağlarken, vücuda zindelik ve enerji kattı.

Öte yandan ‘Sports Fit’ dersinin Sports International İstanbul, İzmir ve Ankara tesislerinde düzenli olarak verildiği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI