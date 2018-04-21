Sporculardan, Vali Kaban'a ziyaret

MALATYA'da mental, otizm ve down sendromlu çocuklar Vali Ali Kaban'ı ziyaret etti.

Antalya'da 15- 17 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Atletizm Şampiyonası'nda derece yapıp 22 altın ve 2 gümüş madalya alarak başarılar elde eden 12 çocuk, antrenör Ali Karaca, İnönü Üniversitesi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü gönüllü öğrencileri ve aileleri Vali Kaban'ı ziyaret etti. Başarılı çocukları tek tek tebrik eden Vali Kaban, "Çocuklarımızı hayata bağlanmış olarak, olumlu yönde olan gelişmelerini görmek ayrıca proje kapsamında yapılan eğitimler neticesinde başarılı olmalarını görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

Aileler de, Valiliğin desteklediği projelerden dolayı çocukların olgunlaştığını, onların gelişmesine büyük katkı sağladığını, kendilerine değer verdiklerinden dolayı teşekkür etti.

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