Sporculara meme kanserinde erken teşhis anlatıldı

NİLÜFER Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ve Kuzey Yıldızı Rotary Kulübü, meme kanseri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bir organizasyon gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamda kadın sporcular ve aileleriyle bir araya gelen Uzman Dr. Turay Yazıcı, hastalık ve ondan korunma yöntemleriyle ilgili bilgiler paylaştı.

Toplumda her geçen gün artış gösteren meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak için çalışan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Nilüfer GESK) ve Kuzey Yıldızı Rotary Kulübü, Uzman Dr. Turay Yazıcı’yı Nilüfer GESK Lokali'nde sporcular ve aileleriyle bir araya getirdi. Buluşmada, meme kanserine yönelik katılımcılara bilgilendirme yapan Uzman Dr. Yazıcı, maket üzerinde uygulama yöntemlerini göstererek, kadınların kendi kendilerini nasıl muayene edebileceğini anlattı. Yazıcı’ya teşekkür eden Nilüfer GESK Başkanı Ali Genç, sağlık konusundaki bu tür çalışmaları artıracaklarını belirtip, “Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in Nilüfer GESK’e tahsis ettiği eğitim merkezi ve lokalimizde bu tür verimli toplantılar gerçekleştirerek kulüp üyeleri ve ailelerinde birçok konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz” dedi.

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