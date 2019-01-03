Spor yaparak felçten kurtuldu

Gizem KARADAĞ/ANKARA, () - ANKARA’da 25 yıl önce felç geçiren ve yürümekte zorlanan Uğur Erdem (55), Yenimahalle Belediyesi Prof. Dr. Mehmet Haberal Tesisleri’nde şifa bulduğunu söyledi. Erdem, "Spora başladıktan sonra birçok sorunum çözüldü. Havuzlarda engelliler için birçok kolaylık bulunuyor" dedi.

Yenimahalle Belediyesi’nin havuzları vatandaşların yaz-kış değişmez tercihi oluyor. Tam donanımlı tesislerden ayrıca engelli ve spor yoluyla şifa arayan kemik ve kas hastaları da yararlanıyor. Spor ve yüzmeyle atlatılacak olan birçok hastalık havuzlarda uzun süren çalışmalarla rehabilite edilebiliyor. Yaklaşık 25 yıl önce sağ tarafı kısmi felç olan ve yürüme zorluğu yaşayan Uğur Erdem, “Önceden yürümekte bile zorlanıyordum. Doktorlar spor yapmam gerektiğini söylediklerinde özel spor salonlarını araştırdım. Bütçemi zorladıklarını gördüm bunun üzerine Yenimahalle havuzlarına gitmeye karar verdim. Fiyat ve performans olarak Ankara’nın en iyi tesisleri bu ilçe sınırları içinde bulunuyor. Tesiste engelliler ve dezavantajlılar için birçok konuda kolaylık sağlanıyor. Fiyatlarda indirim yapılıyor” dedi.

‘DOKTORLAR ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER’

Tesislerde uzman personeller eşliğinde antrenmanlarını yaptığını ifade eden Erdem, şunları söyledi:

“Spora başladıktan sonra birçok sorunum çözüldü. Havuzlarda engelliler için birçok kolaylık bulunuyor. Yüzme hocaları, fitnes hocaları bizimle özel ilgileniyor. Hocaların birçoğu milli sporcu ve alanında uzman. Biz bu sayede spor ihtiyacımızı karşılıyoruz. Benim sağ tarafım felçli, beyin ameliyatım var, birçok kez ameliyat edildim, ayrıca sağ bacağımda platin var. Tüm bunlar spor yapmama engel değil yaklaşık 40 gün önce açılan Şentepe Prof. Dr. Mehmet Haberal Tesisleri’nde istediğim zaman sporumu yapabiliyorum ve yüzebiliyorum. Doktorlar bendeki değişimi görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.”

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