Spor salonlarında onaysız protein ürünlerinin satışı yasaklandı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'ninLüleburgaz ilçesinde, Lüleburgaz Bağımlılık ile Mücadele Kurulu'nun toplantısında spor salonlarında bakanlık onayı olmadan satılan enerji verici, protein gibi ürünlerin satışının yasaklanması kararı alındı.

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının bu ayki içeriğinde İlçe Müftülüğü, Amatör Spor Kulüpleri adına Lüleburgazspor yardımcı antrenörü Dinçer Pehlivan ve Lüleburgaz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bağımlılık konusunda sunumları gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal, camilerde yıl içerisinde yapılan vaazlarda ve verilen hutbelerde sürekli olarak vatandaşların alkol ve uyuşturucu olmak üzere madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildiğini belirtti. Müftülüğe bağlı Kuran kurslarında okuyan öğrencilere ve velilere zaman zaman yapılan ziyaret ve denetimlerde de konu hakkında çalışma yapıldığını aktaran Uysal, aynı zamanda Toplum Sağlığı Merkezi ile de işbirliği içinde bir takım çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Bağımlılıkla mücadele konusunda cami ve kuran kurslarının dışında da faaliyet yürüttüklerini belirten Uysal, "Yapılacak çalışmalara dair bir yol haritası belirlemek üzere öncelikle konu hakkında görevlilerimizin daha bilinçli olması için Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi alanında çalışmalar yapan Yrd. Doç. Dr. Faim Gashi, müftülüğümüzde personelimize konferans verdi. Yine eğitim, kültür ve spor alanlarında gençlerimize yardımcı olmak, onları zararlı alışkanlıklardan korumak için müftülüğümüz bünyesinde Lüleburgaz Gençliği Spor Kültür Eğitim Sağlık ve Destekleme Kulübü Derneği kuruldu. Bu dernek aracılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile de farklı okullardan öğrencilere bağımlılıkla mücadele konusunda Sıtkı Aslanhan tarafından konferans verildi. İl Müftümüz Hüseyin Demirtaş'ın katılımları ile de ilçemiz Altıyol olarak bilinen mahalle ziyaret edilerek roman vatandaşlarımıza kötü alışkanlıklardan korunma konusunda bilgiler verdik" dedi.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan, İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal'dan cami görevlilerinin cami çevrelerinde uyuşturucu madde satıcılarını kendilerine veya emniyet birimlerine bildirmelerini istedi. Zaman zaman bu konuda ihbarlar aldıklarını belirten Saçkan, bu konuda camilerdeki görevlilerin daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Amatör Spor Kulüpleri adına sunum yapan Dinçer Pehlivan da, amatör takımların birçoğunun saha sıkıntısı olduğunu belirtip bu konuda zorluklar yaşadıklarını aktardı. Bu işi gönüllü olarak yürüttüklerini belirten Pehlivan, çocukların spor yapabilmesi adına büyük fedakarlık gösterdiklerini dile getirdi.

Lüleburgaz Kaymakam Mustafa Kaya, "Amatör kulüplerin saha sıkıntısı belli başlı konularımızdan. Futbol kadar salon sporları için de sıkıntı yaşıyoruz. Yeni yapılacak kapalı spor salonu tasarruf yılına takılmazsa bu yıl başlayacak. Fakat bu süreçte var olan salonları ve sahaları en iyi şekilde güzel bir planla kullanalım. En az sıkıntı ile bu süreci geçebiliriz. Ayrıca belediyemizden de mahalle aralarındaki boş alanları spor sahaları şeklinde ufak düzenlemeler ile kullanıma açmasını önerebiliriz" dedi.

Bunun üzerine söz alan Zabıta Müdürü Raif Bıyıktaş, ilçede şuanda 23 yeşil alan tespit ettiklerini belirterek, "Kısa sürede buralar ile ilgili çalışmalarımız olacak. Düzenlemeler yapılacak. Bizim de gündemimizde bu konu var. Buraların birçoğu spor alanı olacak. Bazıları spor aletleri konularak halka açılacak, bazıları de denilen şeklinde mahalle sahaları şeklinde olabilir. Fakat yapılan alanların korunması konusunda ciddi sorunlarımız var. Yeni konulan spor aletleri bir gün sonra yok olabiliyor. Ayrıca tesis konusunda Türkiye'de olmayan bir tesise sahibiz. LYFA gibi çok amaçlı bir tesisimizi en iyi şekilde yapılacak planla kullanıldığında faydalı olacaktır" dedi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü adına Ziraat Mühendisi Eray Anıl Şen sunumunu gerçekleştirirken, mücadele konusunda kenevir ile ilgili olan bölümü ele aldı. Kenevir ile mücadelenin zor ve maliyetli bir çalışma olduğunu aktaran Şen, "Dere ve nehir yataklarındaki besince zengin, kireçli, gevşek ve organik maddece fakir olmayan alüvyal topraklarda iyi kenevir yetişir. Lüleburgaz için bu şartlar yaklaşık olarak Mart ayı başından Kasım ayı sonuna kadar oluşabilmektedir. Bölgemizde sıcaklık göz önüne alındığında kendi gelen olarak tabir edilen kenevir türlerinin Mart ayı başında, yaklaşık Ağustos ayı ilk haftalarına kadar çıkış yapan bitkilerin tohum verme ihtimali olduğu düşünülmektedir. Bu da kenevir ile mücadelenin ne kadar zor ve maliyetli bir çalışma olacağını göstermektedir. Çiftçi kendi arazisindeki kenevirleri tamamen yok etse dahi, kontrolü dışında kalan arazilerden gelen tohum bulaşmaları nedeniyle durumun kısır bir döngü haline gelmesi kaçınılmaz görülmektedir. Lüleburgaz Deresi'nin iki yanında 2018 yılı ilkbahar ve yaz döneminde yaptığımız saha çalışmalarında, ilaçlama çalışmalarının yapılmasına rağmen ayçiçek ekili parselde yeni çıkış yapan kenevir bitkilerine rastladık" diye konuştu.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abuzer Sağdıç da, özellikle dere yataklarının kenarlarına oluşan kenevir konusunda DSİ'den destek istediklerini fakat geri dönüş alamadıklarını aktardı.

Öte yandan spor salonlarında satılan enerji verici, protein gibi ürünlerin satışı konusunda denetimlerin yapılması ve Sağlık Bakanlığı onayı olmayan ürünlerin satışının yasaklanması kararı alındı.

