Spor, eğlence ve heyecan arayanlar bu parka

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova Atatürk Mahallesi'nde kurduğu Macera Park, heyecan verici aktiviteleriyle açılış için gün sayıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Bornova Atatürk Mahallesi'nde 30 dönüm alan üzerine kurduğu 'Macera Park'ın yapımını tamamladı. Her köşesinde heyecan verici aktivitelerin yer aldığı, açık hava sporlarının yapılabileceği bir cazibe merkezi haline getirilen dev parkın kısa süre içinde gençlerin ve kendini genç hissedenlerin uğrak yeri olması bekleniyor.

Açık hava sporlarının yapılabileceği mekanlar ile dağcılık, kaya tırmanışı ve zipline gibi aktiviteleri barındıran Macera Park'ın her köşesinde ayrı bir heyecan olacak. Parkta spor ve eğlencenin yanı sıra, engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik düzenlemeler ile 4 bin metrekare piknik alanı, seyir terasları, seyir kulesi, gölet ve süs havuzları da yer alıyor.

Alanın topografik yapısının kayalık olması nedeniyle, projede planlanan spor aktivitelerinin başında dağcılık sporu yer alıyor. Bu konsept dahilinde zipline (yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat üzerinde kayma aktivitesi), doğal kaya tırmanışına olanak sağlayan özel bir bölüm ve uluslararası standartlarda yapay bir tırmanma duvarı bulunuyor. Planlanan her üç tesis alanı içerisinde, tırmanış üzerine lisanlı eğitimciler tarafından eğitim de verilecek. Tesis, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Macera İzmir' projesini hazırlarken, her türlü ziyaretçi profilinin kullanımına açık olması ve kolay erişilebilirliğine özen gösterdi. Spor ve eğlencenin bir arada olabildiği aktivitelere odaklanan proje, doğal dokuya zarar verilmeden, aksine dokuyu güçlendirecek şekilde hazırlandı. Alanının eğimli yapısı yüzünden yok olmaya yüz tutmuş ya da yok olmuş bitki örtüsünün yeniden canlandırıldığı bir proje olmasına da ayrıca dikkat edildi. Macera İzmir'de topografik yapıyla uyumlu 1 adet gölet ve 3 adet süs havuzu de yer aldı. Alanın 19 bin metrekaresine 360 ağaç, 21 bin çalı ve 20 bin yer örtücü, sarılıcı, soğanlı bitki dikimi yapıldı.

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