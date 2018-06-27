Spor Bakanlığı'ndan Hatay futboluna destek

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DAHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı’nın Amatör Futbol Kulüplerine maddi yardım programı çerçevesinde Hatay'da bulunan 44 amatör futbol kulübüne 233 bin TL maddi yardım geldi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M. Cemil Şensöz ; “Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarıp, sporu bir yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanımızın talimatı ile amatör futbol kulüplerimize yönelik maddi destek amacı ile geçtiğimiz günlerde ASKF Başkanımız ve taban birlikleri ile düzenlemiş olduğumuz iftar yemeğinde Gençlik ve Spor Bakanımız Amatör Futbol Kulüplerine maddi destek sözü vermişti. Geçtiğimiz Ekim ayında malzeme yardımında bulunan Bakanlığımız Amatör kulüplerimize verdiği önemi bir kez daha göstermiş ve 44 amatör futbol kulübümüze toplam 233.000 TL maddi destekte bulunmuştur. Amatör kulüplerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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