Spor A.Ş 75 farklı okulda etkinlik yaptı

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş. bu yıl 75 farklı okulda etkinlikler yaptı.

Doğa yürüyüşleri, bisikletli kitle sporları, doğa kampları, yaz spor okulları, mahallelerde yapılan etkinlikler gibi pek çok faaliyetle yüz binlerce kişiyi sporla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. özellikle çocukların ve gençlerin bedenen ve zihnen daha sağlıklı olması için sporu her alanda yaygınlaştırmaya devam ediyor. 2018 yılında "Okullar sporla dolsun" sloganı ile yapılan organizasyonlarda 75 farklı okulda binlerce öğrenciye ulaşıldı.

İlkokul ve ortaokullarda gerçekleştirilen “Okullar Sporla Dolsun” etkinliklerinde, spor eğitmenleri nezaretinde oyunlar oynanıyor ve çocukların farklı spor aktivitelerini yapmalarına imkan sağlanıyor. Spor A.Ş. 2019 yılı boyunca da spor aktivitelerine devam ederek her yaştan insanı spora teşvik edip daha çok kişinin spor yapmasına imkan sağlamaya devam edecek.

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