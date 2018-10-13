Spil Dağı eteklerinde çöp temizliği

MANİSA'daki Spil Dağı eteklerinde, ilkokul öğrencilerinin de katılımıyla temizlik çalışması yapıldı.

Yunusemre Kent Konseyi ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, küçük yaşta çevre bilincini oluşturmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Yunusemre Belediyesi'nin katkı sağladığı etkinlikte kent konseyi ve 80 öğrenci, Spil Dağı'nda çöp toplayarak farkındalık oluşturdu. 1 saat süren etkinlikte bir traktör çöp toplandı.

Öğrencilerden Nursen Akgün, "Yerlere çöp atmamalıyız. Mangal yakarsak söndürmeliyiz. Yere çöp atıldığında uyarmalıyız. Çevreyi temiz tutamazsak diğer canlıların yaşamına da zarar verebiliriz" dedi.

Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, "Çocuklarımıza bir rol model olmak ve doğanın daha temiz olması noktasında bu bilinci aşılamak istedik. Maalesef hem doğayı, hem de bir takım sahip olduğumuz değerleri çok çabuk tüketiyoruz ve hoyratça kullanıyoruz. Eğitimi sadece okullarda değil, zaman zaman bu tür aktivitelerle bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Farkındalık oluşturmak adına, çevre bilincini oluşturmak adına buradayız" diye konuştu.

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mustafa Çalık, sosyal sorumluluk kapsamında öğrencilerle bu tür etkinlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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