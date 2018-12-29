Spastik engelli çocuklar moral buldu

BURSA,() - BURSA'da Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören çocuklar, Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen yıl sonu etkinliğinde moral buldu.

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri ve öğretim görevlileri, spastik engelli çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen yıl sonu etkinliğine Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin, Hastane Başhekimi Dr. Rüstem Rızaoğlu, tedavi gören çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlikte yeni yıl pastasındaki mumları üfleyen çocuklar, daha sonra animasyon gösterileri ve müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin, çocukların aileleriyle bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi ve tedavi gören engelli çocuklara oyuncak hediye etti.

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