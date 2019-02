SP'nin İzmir adayları belli oldu

SAADET Partisi'nin (SP) İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe adayları belli oldu. Adaylar, 24 Şubat Pazar günü SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katıldığı törende tanıtılacak.

SP 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarını belirledi. Parti, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç'ı aday gösterdi. SP İzmir İl Başkanı Zekeriya Hazırbulan, "Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İzmir'de de her seçim bölgesinde seçime giriyoruz. Türkiye'de bütün il ve ilçelerde, seçime giren tek parti Saadet Partisi. Çünkü diğerleri gerek ittifaklardan dolayı, gerekse bölgesel faktörlerden dolayı, her il ve ilçede seçime giremiyor ama bizim partimizin logosu her il ve ilçede var. Ayrıca oy pusulasının birinci sırasında. O da artık bizim şansımıza. İzmir'de 30 ilçe var. Bu ilçelerin tamamında aday gösterdik. Bu adayların 4'ü de kadın. Bu durum, kadın haklarına verdiğimiz önemi göstermek adına önemli" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının, Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç olduğunu anımsatan Hazırbulan, şöyle dedi:

"Kendisi çok tecrübeli. Daha önce de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olmuştu. Proje ekibimiz çalışıyor. Memleket için güzel şeyler yapacağız. Halkımız da teveccüh ederse her ilçede ve Büyükşehir'de belediyelere talibiz."

SP, adaylarını 24 Şubat'ta Karşıyaka Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun katıldığı törenle tanıtılacak.

İZMİR, ()

