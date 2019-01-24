SP'nin Burdur'da 5 adayı tanıtıldı

Mesut MADAN/BURDUR, () - SAADET Partisi'nin (SP) Burdur Belediye Başkan adayı Musa Sayar, Bucak adayı Osman Kızıltan, Yeşilova adayı Mustafa Kemal Palvan, Bucak Kızılkaya beldesi adayı Mustafa Kızıltan ve Bucak Kocaaliler beldesi adayı Yusuf Mutlu partililere tanıtıldı.

SP 31 Mart günü yapılacak seçimlerde Burdur'daki 5 adayını açıkladı. Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Süleyman Arslan, "Biz ideallerimizi gerçekleştirmek için asla ümitsiz olmadık. Seçim kaybettik ama asla ümitlerimizi kaybetmedik. Akif'in 'Doğacaktır sana vadettiği günler Hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın' dediği gibi o yarınları hep bekledik. Cenabı hak bu ümitlerimizin gerçekleşmesi için şarkı ve garbı iyi tanıyan, ülkenin meselelerini derinden kavrayan, yaşayışıyla, davranışlarıyla örnek alabileceğimiz bir delikanlı kardeşimizi aday olarak nasip etti. Bu bizim ümitlerimizi biraz daha yükseltti" dedi.

SP Burdur Belediye Başkan adayı Musa Sayar da "Biz belediye başkanı olduğumuzda ibadet aşkıyla çalışacağız. Yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz. Asla patronluk yapmayacağız. İşi ehline vereceğiz. Kapımız herkese açık olacak. Hizmeti eşit dağıtacağız. Şeffaf ve adil bir yönetim oluşturacağız" diye konuştu.

Daha sonra Bucak adayı Osman Kızıltan, Yeşilova adayı Mustafa Kemal Palvan, Bucak Kızılkaya adayı Mustafa Kızıltan ile Bucak Kocaaliler adayı Yusuf Mutlu da partililere tanıtıldı.

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