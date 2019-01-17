SP'nin Antalya adayı Ali Aktaş

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - SAADET Partisi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan adayı olarak avukat Ali Aktaş'ı açıkladı.

Saadet Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde avukat Ali Aktaş'ı Antalya Büyükşehir Belediyesi adayı olarak gösterdi. Ali Aktaş da adaylığını twitter hesabından duyurdu. Aktaş twitter'den yaptığı açıklamada, "Sevgili Antalyalılar, arkadaşlar beni size kurban seçtiler. Onlar bu şehre emin olmak, hizmet etmek, halkın işlerini görmek, tabiatı korumak, şehri geliştirmek, çocuklarımızı güvenle yetiştirmek, harama bulaşmadan yönetmek ahdi ile bizi vazifelendirdiler. Gayri takdir sizindir" ifadelerine yer verdi.

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