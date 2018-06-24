SP adayı Sarıcalar oyunu kullandı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - SAADET Partisi (SP) Milletvekili Adayı Adem Sarıcalar oyunu Korkuteli ilçesinde kullandı.

SP Antalya Milletvekili Adayı Adem Sarıcalar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için Korkuteli Cumhuriyet Ortaokulu'na geldi. Okul girişinde emniyet güçleri ve vatandaşlarla selamlaşan Sarıcalar daha sonra 1105 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Adem Sarıcalar, "Bu seçim farklı bir seçim. Hem partili cumhurbaşkanı hem milletvekilliği seçimi. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Allah utandırmasın. Umarım sonuçlar hepimiz için, ülkemiz için hayırlı olur" dedi.

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