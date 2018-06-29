Sözütek'ten sürücülere klakson uyarısı

ADANA Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) ve Adana Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Nihat Sözütek, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) nedeniyle şehirde hizmet veren toplu taşımacı esnafı ile vatandaşlara “Okul önlerinde korna ve klakson çalmayın, yüksek sesle müzik dinlemeyin” uyarısında bulundu.

2 milyondan fazla adayın, 30 Haziran ve 1 Temmuz’da düzenlenecek sınavlar için gün saydığına dikkat çeken Birlik Başkanı Nihat Sözütek, sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 30 Haziran Cumartesi günü sabah, Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) 1 Temmuz'da sabah ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ise aynı gün öğleden sonra gerçekleştirileceğini belirterek, "Bu sınavlarda, sizin evlatlarınız, aile yakınlarınız da olabilir. Lütfen okul önlerinden geçerken gerekmedikçe korna, klakson çalmayın, yüksek sesle müzik dinlemeyin, çocuklarımızın dikkatini dağıtıp, emeklerini zayi etmeyin” diyerek tüm sürücüleri dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.

YKS sabah oturumlarının saat 10.15'te başlayacağını, 1 Temmuz'da yapılacak YDT'nin ise 15.45'te başlayacağını hatırlatan Başkan Sözütek , sınav günleri, trafikteki yoğunluğun sıkışıklığa yol açabileceğine de işaret ederek, sınavlara gireceklerin 15 dakika öncesinden mutlaka salonda bulunması gerektiğine vurgu yaptı. Sözütek, şunları söyledi:

"TYT, AYT, YDT nedeniyle, öğrenciler ve yanlarında gelecek velileriyle birlikte yaklaşık 4 milyon insan sınav yerlerine gidecektir. Toplu taşımacı şoför esnafımız ile şehirde araç kullanacak sürücülerimiz de sınav günleri Cumartesi 10.00 - 12.30 arası, Pazar günü de 10.00 - 17.45 saatleri arasında okul önlerinde ve yakınlarında, klakson ve korna çalmamalı, yüksek sesle müzik dinlememelidir. Bu durum, tüm öğrencilerimizin yararına olacaktır. Ayrıca, sınav yapılan yerlerin yakınlarında aynı şekilde sınav saatlerinde gürültü yapan çalışmaların durdurulması için tedbir alınmalıdır. Bu vesileyle, sınava girecek tüm öğrencilerimize üstün başarılar, mutlu ve hayırlı bir gelecek diliyorum."

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