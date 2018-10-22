Sözlü: Yedi Göze içme suyunun temelini atacağız

Ali GÖKDAL/KOZAN, (Adana), () - ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kozan İlçe Belediyesi Sodes Düşler Alemi Sosyal Tesisleri'nde muhtarlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Hüseyin Sözlü, 21'nci yüzyılda yol ve su hizmetlerinin belediyecilik adına övünecek bir durum olmadığını vurguladı. Sözlü, "Adana Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçede 2 bin kilometrekare yolu bulunuyor. Bu kara yollarının Adana’da hizmetinin 7 kat fazla. Kozan'da su problemi var bunun çeşitli sebepleri var. Ama hiçbir zaman mazeretin arkasında saklanan bir belediye başkanı olmadım. Buradan müjdeyi veriyorum 7 göze içme suyu projesinin temelini



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