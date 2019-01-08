Sözlü'ye Barbaros'ta sevgi seli

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesinde hemşerileri ile buluştu.Her gün bir başka mahallede hemşerileriyle buluşan Başkan Sözlü’nün bu akşamki durağı merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi oldu. Başkan Sözlü, burada yaptığı konuşmada Adana’da 5 yıllık görev süresince 193 köye tarihinde ilk kez içme suyunu ulaştırdıklarını, 3 bin köprü ve menfez yaptıklarını, taşımalı eğitime altlık oluşturacak yolları kullanıma hazır hale getirdiklerini aktardı.Mazeretlerin ardına sığınmadan Adana’da aralıksız hizmetlerini sürdürdüğünü belirten Başkan Sözlü, "Ulaşım ana planı kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerle kentin trafik düğümünü çözüyoruz. D-400 karayolunun üzerini kapattık, Alparslan Türkeş Bulvarında İkizler Köprüsü’nü inşa ettik ki bu köprüde 6 kilometrelik güzergahta kesintisiz trafik akışı sağladı. Yine Girne Köprüsünü 10 metre genişletiyoruz. Suları Orhan Kemal Bulvarına bağlayacak köprü ile Yüreğiri kıymetlendiriyoruz. Karataş yolunun Doğusunda, paralelinde yeni Karataş yolu planladık. Ne yapmak istediğimizin farkındayız. Ulaşım problemini çözmek için alt yapıyı oluşturduk, dönüşüm ve değişim odaklı planlamalarımız hazır" dedi.

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