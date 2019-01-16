Sözlü, mesai arkadaşları ile buluştu

ADANA, () - ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, inşa ettiği köprüler, asfaltladığı yollar ile kenti bütünleştiren Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndaki mesai arkadaşları ile kahvaltıda buluştu.

TÜYAP Fuar Alanı’nda yapılan kahvaltıda mesai arkadaşları ile buluşan Başkan Hüseyin Sözlü, burada yaptığı konuşmada Adana’nın 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardın Büyükşehir sınırını hizmet sınırı yapan yasa ile karşılaştığını ifade ederek mazeretler ardına sığınmayan, davası Adana davası Adana’nın insanları olan bir bakış açısıyla hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarını aktardı. Mesai arkadaşlarının gayretini takdir ettiğini ifade eden Başkan Sözlü, "Yeri geldi paramız karşılığında yeri geldi paramız yetmedi sizin alın terinizle Torosların her yerini Ferhat’ın Şirin’e ulaşmak için deldiği gibi deldik, Adana siyasetçilerine Torosları öğrettik" dedi.

FOTOĞRAFLI