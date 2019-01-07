Sözen esnaf ve vatandaşlarla buluştu

MANAVGAT, () - MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Sarılar Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Manavgat Belediye Başkanı ve CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, kent merkezi ve kırsal mahallelerde başlattığı halk buluşmalarını sürdürüyor. Başkan Şükrü Sözen, her sabah erken saatlerde başlattığı çalışma programı kapsamında, Manavgat halkıyla bir araya gelerek, kentin geleceğiyle ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Yapılan çalışmalarda Başkan Şükrü Sözen'e CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, seçim komitesi üyeleri, gençler ve kadınlar da eşlik ediyor. Başkan Şükrü Sözen dün Sarılar Mahallesi pazar yerindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Manavgat Belediyesi'nce geçen yıl yaptırılan modern pazar yerinde esnaf tarafından karşılanan Başkan Sözen, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Sözen, çocuklar, kadınlar ve mahallenin büyükleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Şükrü Sözen, "Program dahilindeki halk buluşmalarımız oldukça iyi geçiyor. Sarılar pazar yerimizde de vatandaşlarımız bizi çok sıcak ilgiyle karşıladı. Pazar yerimizdeki ufak tefek pürüzleri de ilgili birimlerimize aktararak düzelteceğiz. Halk buluşmalarımız gece gündüz devam edecek" dedi.

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