Söz konusu Kayseri ise, şehrin dinamikleri bir arada

KAYSERİ,() - KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KUMSmall Factort lansanman toplantısında yaptığı konuşmada söz konusu Kayseri olduğunda şehrin tüm yönetim dinamiklerinin bir araya geldiğine vurgu yaptı ve Kayseri’ye herkesin sahip çıktığının altını çizdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KUMSmall Factory Alışveriş Merkezi’nin tanıtım toplantısında Kayseri’nin sahipli bir şehir olduğunu belirtti. Şehirdeki tüm yönetim dinamiklerinin şehrine sahip çıktığını vurgulayan Başkan Çelik, “Konu Kayseri olunca bir araya geliyoruz. Her zaman vurguladığım gibi uyum kültürü en önemli değerlerimizden. Önemli bir proje söz konusu olduğunda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şehri büyütmek için her alanda bu düşünceyle hareket ediyoruz. Örneğin besicilikten bize ne demiyor Besi Bölgesi kuruyoruz. Mobilyacılıktan bize ne demiyor şehrin en değerli yerinde Mobilyakent gibi güzel bir projenin ortaya çıkmasına vesile oluyoruz. Bu şehir Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyorsa uyum kültürü sayesindedir” dedi.

Konuşmasında ticaretin geldiği noktadan da bahsederek kümelenmenin önemine vurgu yapan Başkan Mustafa Çelik, kümelenmenin ve bir araya gelmenin bereket ve sinerji getirdiğini söyledi. Kayseri’nin mobilyada önemli bir merkez olduğunu ifade eden Başkan Çelik, açılacak alışveriş merkezinin mobilya pazarını büyüteceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’yi daha da büyütmek için yaptıkları tanıtım çalışmasından da bahsetti. Yaptıkları çalışmayı Türkiye genelinde tanıtacaklarını da dile getiren Başkan Çelik, “Derdimiz Kayseri ekonomisini ve Kayseri’yi büyütmek. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Kayseri bölgesel bir cazibe merkezi. Sadece 1 milyon 376 bin nüfuslu Kayseri olarak bakmamak lazım. Çevresindeki 12 ilde yaşayan milyonlarca nüfusun merkezi durumundayız” dedi. Başkan Mustafa Çelik, geçen yıl yaptıkları Kitap Fuarı, Erciyes, Anadolu Harikalar Diyarı ve Bilim Merkezi’nin ve buralara gelen ziyaretçilerin Kayseri’nin ne denli bölgesel cazibe merkezi olduğunun göstergesi olduğunu kaydetti.

FOTOLU