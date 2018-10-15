Soyer, 'kırsal dönüşüm' istedi

İZMİR'de 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi ve KÖY-KOOP Genel Başkanı Neptün Soyer, kırsalda kadın ile erkeğin eşit haklara sahip olacağı destekler verilirse, kadının kentten köye göçte karar alıcı bir rol üstleneceğini söyledi.

KÖY-KOOP Genel Başkanı Neptün Soyer, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nde yaptığı açıklamada kadınla erkeğin eşit olarak çalıştığı tek sektörün tarım olduğunu söyledi. Günümüzde kente göç edenler bulunsa da üreticinin toprağında kalmak istediğine dikkat çeken Soyer, kentsel dönüşümle ilgili düzenlemelerin kırsal dönüşümde de sürdürülmesini istedi. Kırsalın şartları iyileştirildikçe kadının köyde yaşamayı tercih edeceğini vurgulayan Soyer, "Kadın rahat hayatı görüp çocuğunun eğitiminin sağlandığını, ailesine refah düzeyi yüksek bir hayat sunulduğunu anlarsa kentten köye göç edilmesini sağlar. Ben kadınları bu konuda önemsiyorum. Onlar köyden kente göç ederken önemli bir rol oynadı. Kentten köye göçte de karar verici olabilirler. Çocuklarımız daha iyi şartlarda eğitim alsın istiyoruz. Kırsal alanlar, bu açıdan daha sıkıntılıydı. Kentsel dönüşüm yapılıyor ama bence köysel ve kırsal dönüşümler yapılmalı. Yani kırsalda da kadın ile erkeğin eşit haklara sahip olacağı, uygulanabilir destekler verilmeli" dedi. Geçen temmuz ayında sütte 12 kuruş destek verileceği açıklanmasına karşın geçen hafta yapılan açıklamada desteğin 9 kuruş ile sınırlı kaldığını anlatan Neptün Soyer, "12 kuruş yerine 9 kuruş destek verildi. Sütte 3 kuruşluk fark çok büyük bir farktır. Verilen sözler yerine getirilmeli. Herşeyde indirim yaparken bizim desteklememizi neden düşürüyorsunuz? Üreticiyi üzerseniz bu tüm ülkeye yansır. Köylü süt üretmezse, et üretmezse, toprağını dikip biçmezse kentli aç kalır. Sanayi ve ihracat elbette önemli ama küçük üreticiden vazgeçemezsiniz" diye konuştu.

"ÜRETİCİYE RACON KESMESİNLER"

Türkiye'de arazi yapılarının parçalı olduğunu ifade eden KÖY-KOOP Genel Başkanı Soyer, nüfusa bakıldığında parçalı tarım yapıldığını söyleyerek sektörle ilgili kararlar alınırken kendilerine de akıl danışılmasını istedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin alanda daha fazla bulunmasının kendilerini memnun ettiğini anlatan Soyer, kendisiyle makamında değil sahada karşılaşmak istediklerini belirtti. Yapılan araştırmalara göre kadına şiddetin kırsalda daha yüksek olduğunu söyleyen Neptün Soyer, tarımın erkekle kadının omuz omuza çalıştığı bir alan olduğunu belirterek kadının sosyal haklarının arttırılmasını istedi. Tarımın tek başına toprakta yapılmadığını ve pek çok durumla ilişkili olduğunu belirten Soyer şöyle konuştu:

"Tarım hem çevreyle hem insanla ilişkili. Suların azalması, iklim değişiklikleri tarımı yakından ilgilendiriyor. Ekonomik kriz üreticiyi direk etkiliyor. Sıkıntıların yaşandığı bir süreçten geçsek de zaman zaman iyi haberler de alıyoruz. Üreticinin hallerde ürününü pazarlaması için hal yasası düzenleniyor. Ancak tarla ile tezgahlarda büyük bir fiyat aralığı var. Ürün tarlada 5 kuruş iken manavda 5 lira. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu fiyat aralığını sordu, biz de kendisine 'birileri bize racon kesiyor, lütfen üreticiye bu raconu kesmesinler' dedik. Bizi üzmesinler. Biz üretimden vazgeçmek istemiyoruz."

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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