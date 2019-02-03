Soyer'in örgütle buluşması ertelendi

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in, yarın (pazartesi) CHP İzmir İl Yönetim Kurulu'na yapacağı ziyaret, 6 Şubat'a ertelendi. Ziyaretin, İl Başkanı Deniz Yücel'in Ankara programı nedeniyle ertelendiği öğrenildi.
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in, yarın saat 10.00'da CHP İzmir İl Başkanlığı'na yapacağı ziyaret ertelendi. Soyer'in 6 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da, örgütü ziyaret edeceği belirtildi. Programın, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in yarın Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeden dolayı ertelendiği öğrenildi.
İZMİR, ()
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