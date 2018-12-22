SOUVENİR altın ve pırlanta günleri başladı

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Tepekule Kongre Merkezi'nde devam eden SOUVENİR Hediyelik Eşya Günleri kapsamında bir de Altın ve Pırlanta Fırsat Günleri başladı. Farklı tarzda mücevher ve takıların sergilendiği stantlara, yılbaşı hediyesi almak isteyen vatandaşlar ilgi gösterdi.

Bayraklı'daki Tepekule Kongre Merkezi'nde, Altın ve Pırlanta Fırsat Günleri başladı. Hediyelik eşya stantlarının üst katında sergilenmeye başlayan mücevherler, yılbaşı hediyesi arayan vatandaşın beğenisini topladı. Gezenler yılbaşında uygun fiyatlı mücevher alma fırsatını yakalarken, firmalar özel indirimler uyguladı. Fuarda, pırlanta yüzükten, beştaş pırlantaya, altın kolye ve setlerden, elmas tek taş yüzüğe, elmas bileklikten altın bileziğe kadar farklı tarzda takılar, mücevher beğeniye sunuldu. Aynı zamanda erkeklere yönelik yüzük ve bilekliklerin de satışa sunulduğu fuarda, en büyük ilgiyi ise ince ve zarif tasarımlarıyla baget yüzükler gördü.

Firma olarak 10 yıldır altın ve pırlanta fuarlarına katıldıklarını belirten İhsan Iğdır, "İstanbul'da başlayan pırlanta fuarı furyası, İzmir'de de devam ediyor. Tepekule'de katıldığımız fuarlardan oldukça memnunuz. Elmas ürünlerde yüzde 70, pırlanta ürünlerde yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Bunun yanı sıra 8 ayar veya 14 ayar ürünlerde işçiliklerde yüzde 30, yüzde 40'a varan indirimler var, saat grubunda ise yüzde 35'e varan indirimler var. Yılbaşı öncesi mücevher ve altın hediye olarak çok tercih ediliyor. Hediyeler genellikle kadınlara alınıyor, erkeklere çok rağbet yok. Sürpriz yapanlar da var ancak beraber gelip seçenlere daha sık rastlıyoruz. Tektaş ve beştaşlar her zaman popülerliğini koruyor ancak bu yıl pırlantalarda baget taşlar çok tercih ediliyor" diye konuştu.

Kemeraltı'nda bir toptan üretim firmasının yetkilisi olan Emre Özkocaman ise, "Buraya ilk kez katıldık. İnşallah iyi neticeler bekliyoruz. Yılbaşı dönemi hediye olarak altın ve pırlanta çok tercih ediliyor. Baget ürünler şu anda en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Hem yılbaşı hediyesi olarak eşine sürpriz yapanlar, hem de eksik tamamlayanlar fuar indirimlerinden yararlanmak istiyor. Mücevher ve pırlanta üzerine aklınıza gelebilecek her türlü ürünü sergiliyoruz. Renkli taşlı, pırlantalı, bagetli, elmaslı ürünler, set, kolye, bileklik, yüzük her çeşit ürün sergileniyor. Erkekler için erkek yüzük ve bilekleri de sergileniyor" dedi.

SOUVENİR Hediyelik Eşya Günleri ile Altın ve Pırlanta Perakende Günleri, 30 Aralık tarihine kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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