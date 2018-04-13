Sosyal yardımlarda hızlı çözüm için tablet sistemine geçildi

GEBZE(Kocaeli), () - GEBZE Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü daha hızlı çözüm üretebilmek adına otomasyon ve tablet sistemine geçiş yaptı.

Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü vatandaşlara daha hızlı çözüm üretebilmek adına otomasyon ve tablet sistemine geçiş yaptı. Başvuru, müracaat ve sosyoekonomik araştırmaların tablet bilgisayarlar üzerinden yapılmasıyla teknolojik imkanlardan azami şekilde faydalanılarak, vatandaşların belediyeye yapmış oldukları sosyal yardım müracaatlarının çok daha hızlı sonuçlandırılması, hizmetin verilmesinde daha etkin ve verimli olunması, hatalı ve mükerrer kayıtların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tablet sistemi sosyal yardım müracaatında bulunan vatandaşların sosyal ve ekonomik incelemelerinin çok hızlı bir şekilde yapılabilmesi, arazide yapılan araştırmalar ve çekilen fotoğrafların sistem üzerinden diğer kullanıcılar tarafından anında görüntülenebilmesi imkanını sunuyor. Ayrıca vatandaşlardan evrak toplama ve arşivleme ortadan kaldırılarak, elektronik arşivleme sistemi hayata geçiriliyor.