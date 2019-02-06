Sosyal Politikalar İl Müdürü, Mustafakemalpaşa’da ziyarette

AİLE ve Sosyal Politikalar Bursa İl Müdürü Erkut Öneş ve İl Müdür Yardımcısı Halil Civelekoğlu Mustafakemalpaşa’da, ziyarette bulundu. Ziyarette Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nce 2018 yılı genel değerlendirmesi yapılırken, 2019 hizmetlerin daha iyi sunulabilmesi için yeni plan ve programlar üzerine konuşuldu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ülke genelinde uygulamaya koyduğu “Aile Sosyal Destek Programı” (ASDEP) kapsamında İl Müdürü Erkut Öneş, İl Müdür Yardımcısı Halil Civelekoğlu ve Mustafakemalpaşa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Kahraman, evde bakım hizmetinden yararlanan engellileri ziyaret etti. Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini, İl Müdürü Erkut Öneş, İl Müdür Yardımcısı ve SHM Müdürü ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Derneğin çalışmaları, romanlar ile ilgili yapılabilecekler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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