Sosyal medyada bahis operasyonu: 1 tutuklama

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, sosyal medya üzerinden irtibata geçtikleri kişileri futbol maçlarına bahis yaparak dolandırdıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İddiaya göre; Kırşehir'de yaşayan E.B., bir sosyal medya hesabında 'kazanıldı' ifadesi ile yayınlanan çok sayıda bahis kuponu görüp, irtibata geçtiği sayfa yöneticisine kupon yaptırdı. Bir müddet sonra E.B.'yi arayan sayfa sahibi, '26 bin TL kazandınız. Parayı almak için vergi ödemeniz gerek' dediği E.B.'nin 3 parça halinde toplam 3 bin 200 TL'sini aldı. Kazandığını zannettiği 26 bin TL'nin hesabına yatmaması üzerine şüphelenen E.B., dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

Yapılan araştırma sonucunda sayfanın Mersin'den yönlendirildiği belirlenirken, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yan-Dol Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına aldığı O.S. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Zanlının ifadesi üzerine yakalanan M.Ş. ve K.Ç. de emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheliler mahkeme heyetince salıverildi.



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