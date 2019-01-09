Sosyal medya bağımlılığına karşı kampanya

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde sosyal medya bağımlılığına karşı öğrenci velilerine yönelik okuma kampanyası başlatıldı.

Bismil ilçesi Mehmet Merdanoğlu İlkokulu'nda sosyal medya kullanımını en aza indirmek ve kitap okumanın önemine vurgu yapmak amacıyla öğrenci velilerine yönelik 'Anne-Baba benim için bir okur musun' kampanyası başlatıldı. Ebeveynlerin çocuklarla daha verimli zaman geçirmesinin hedeflendiği kampanyada okul müdürlüğünün girişimleriyle sponsor firmadan temin edilen kitaplar öğrenci velilerine dağıtıldı. Belirlenen süre içinde kitapları okuyan velilerin kitabın konusunu çocuklarıyla paylaşmaları istendi. Süre sonunda kampanyaya katılan veliler okudukları kitabın içeriği ile ilgili hazırlanan değerlendirme sınavına alındı. Sınava katılan tüm velilere teşekkür ve katılım belgesi verilerek sponsor firma ve okul müdürlüğünce sınav sonunda dereceye giren ilk 10 veliye çeşitli ödüller dağıtıldı.

Okul Müdürü Muhammed Kaçmaz, öğretmenlerle birlikte okuma alışkanlığının çok düşük olduğu ve dezavantajlı bir veli profilinde bunu başarmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Velilerimizin gözünde gördüğümüz, hissettiğimiz heyecan yeni projeler için bize umut verdi. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve katılımda bulunan tüm velilerimize teşekkür ederim" dedi.

'ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN EN ÖNEMLİ UNSURU'

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ise kampanyaya katılan kadın velilerin çokluğundan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Çocuklar geleceğimizin en önemli unsurudur düşüncesinden hareketle çocuklarımızı eğitirken geleceğimizi inşa ediyoruz. Bu nedenle çocuklar bizim en değerli varlıklarımızdır. Bu projenin ilçe genelinde uygulanması için çalışmalara başlıyoruz. Burada bulunan tüm velilerimize ve projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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