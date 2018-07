Sosyal Market, dar gelirli kişileri sevindiriyor

MERSİN'in Silifke ilçesinde belediye ve Türk Kızılayı Şubesi işbirliğiyle faaliyetlerini sürdüren Sosyal Market'ten 2018 yılının altı aylık süre zarfında 2 bin 537 dar gelirli vatandaş yararlandı.Silifke Belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle çalışmalarını her geçen gün yoğunlaştıran Sosyal Market, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kucak açmaya devam ediyor. Kayıtlara göre 2018 yılının ilk altı aylık sürecinde ocak ayı 331, şubat ayı 412, mart ayı 447, nisan ayı 456, mayıs ayı 484, haziran ayı 407 olmak üzere toplam 2 bin 537 vatandaş Sosyal Market’ten faydalandı.İhtiyaç fazlası, ikinci el kullanılabilir nitelikteki veya kullanılmamış ayakkabı, çocuk kıyafetleri, gelinlikler ve her yaştan kesime hitap eden giyim eşyalarını sosyal markete kabul ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Turgut, şunları söyledi:"Burada her vatandaşımızın gönül zenginliği yatıyor. İş adamlarımız, esnafın ve vatandaşlarımızın her kesimi bizlere destek veriyor. Halkımızın böyle kalıcı ve anlamlı bir hizmete destek vermeleri heyecanımıza güç verdi. Silifke sosyal barışı en iyi yaşayan, kardeşliği, dostluğu en iyi sergileyen, ortak yaşama kültürünü en iyi benimsemiş, bütünlük içinde yaşama kültürünü en iyi ortaya koyan kentlerden bir tanesi. Bu özelliklerimiz bize gurur veriyor" dedi.

BU MARKETTE PARA GEÇMİYOR

Kızılay Şube Başkanı Mustafa Beceren, markette paranın geçmediğini ifade ederek, "Hayırsever vatandaşlarımızın iyiliği ve cömertliği geçiyor. Dili, dini, cinsiyeti, kimliği ve kişiliği ne olursa olsun her vatandaşımız bizim için değerlidir. Yaptığımız bütün hizmetlerimiz onlar içindir. Elbette bu yardımlarımız yeterli değildir fakat ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bu yardımlara ihtiyacı kalmayana kadar da yeterli olmayacaktır" diye konuştu.

