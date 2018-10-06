Sosyal Kooperatifler Treni, İzmir'e geldi

TİCARET Bakanlığı tarafından sosyal kooperatif modeline ilişkin farkındalığın arttırılması ve sosyal kooperatifçiliğin desteklenmesi, geleştirilmesi, yaygınlaştırılması için geliştirilen proje kapsamında Ankara'dan yola çıkan 'Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni' İzmir'e geldi. Tanıtım toplantısında konuşan Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, bir sosyal kooperatifler kanunu hazırlanacağını söyledi.

Sosyal kooperatif modeline ilişkin farkındalığın arttırılması ve sosyal kooperatifçiliğin desteklenmesi, geleştirilmesi, yaygınlaştırılması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından 'Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi' hazırlandı. Bu kapsamda Ankara'dan yola çıkan 'Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni', bugün İzmir'e geldi. Toplumsal farkındalığın sağlanması amaçlanan etkinlikler, İzmir'in Konak ilçesindeki Gazi İlköğretim Okulu'nda 8-14 yaş aralığındaki 20 çocuğa kodlama eğitimi verilmesiyle başladı.

7 ve 8 Ekim'de devam edecek olan etkinliklerin tanıtım toplantısı ise İzmir Ticaret Odası'nda, İzmir Valiliği bünyesinde yapıldı. Sosyal kooperatifçilik kültürünün yaygınlaştırılması ve yeni nesil kooperatifçilik konularına değinilen toplantıda Ticaret uzmanı Rabia Mert Gökçen Korkmaz, Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Genç İşi Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Berkin Şafak Şener, İhtiyaç Haritası Sosyal Kooperatifi Kurucusu Ali Ercan Özgür, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) Ege Bölge Koordinatörü Ayşe Temiztaş konuştu.

SOSYAL KOOPERATİF FARKINDALIĞI

Türkiye'de 1860'larda başlayan kooperatifçilik hareketinin önderinin İzmir olduğunu belirten Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, "Türkiye'de kooperatiflere karşı olan negatif algıyı değiştirmek için yeni tür kooperatifler kurmak zorundayız. Sosyal kooperatifçilik de bunlardan biri. Bir müjdeyi de vereyim; Sayın Bakanımızın Sosyal Kooperatifler Kanunu'nun hazırlanmasına başlanması ile ilgili bir talimatı var" dedi.

Sosyal kooperatiflerin ihtiyaçtan ortaya çıktığını ifade eden ticaret uzmanı Rabia Mert Gökçen Korkmaz ise "İtalya'da ve diğer AB ülkelerinde kurulmuş olan çok sayıdaki sosyal kooperatifler, ekonomik kalkınmayı sağlamada, istihdam oluşturmada yarar sağlıyorken, biz de ülkemizde bu farkındalığı artırmak amacıyla yola çıktık. Sosyal kooperatifler; engelliler, yaşlılar, göçmenler, eski hükümlüler gibi dezavantajlı kişilerin çalışma hayatına yeniden kazandırılması için çalışan yada sosyal konularda faaliyet gösteren, kar odaklı olmayan çok paydaşlı yapıya sahip olan ve gönüllü üyeliğin yoğun olduğu bir sosyal oluşumdur" dedi.

Ankara'dan yola çıkan Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni, İzmir'den sonra Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar ve Konya'ya gidecek.

Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

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