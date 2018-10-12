'Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni' Afyonkarahisar'da

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - TİCARET Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde sosyal kooperatif modelinin tanıtılması, farkındalık oluşturulması ve desteklenmesi amacıyla başlatılan 'Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi' kapsamında, 'Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni' Afyonkarahisar'a geldi.

'Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni', garda Vali Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Alper Bozkurt, TCDD Afyonkarahisar 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Afyon Lisesi öğrencilerinin halk oyunu gösterisi sunduğu törende konuşan Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Alper Bozkurt, Afyonkarahisar'ın tarihi bir öneme sahip il olmasının yanı sıra yolların kesiştiği bir kavşak olduğunu dile getirdi. Sosyal kooperatifçiliğin yaygınlaşması ve geliştirilmesi için başlattıkları proje hakkında bilgi veren Bozkurt, "Proje kapsamında TCDD ile protokol imzaladık. Trenimiz 1 Ekim 2018 tarihinde 3 bakanımızın disk kaldırmasıyla birlikte Ankara'dan hareket etti. Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta illerini geçtikten sonra bu gün de Afyonkarahisar ilimize geldi. Afyonkarahisar ilimize uğramadan gitmek olmaz" dedi.

İLİMİZDE BİR NOSTALJİ YAŞANIYOR

Vali Mustafa Tutulmaz da 'Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni'nin Afyonkarahisar'a gelmesi ile güzel bir nostaljinin yaşandığını ifade etti. Tutulmaz, şöyle konuştu: "Son yıllarda hava ve kara yollarının etkinliğinin artması ile burada bu tür karşılamalar fazla olmuyordu. Bugün nostalji yaşanmış oldu. Ama ümidimiz hızlı tren ile bu tür karşılamaların sayısının artması. Bakanlığımızın bu projeyi ilimiz bazlı devam ettirmesinden dolayı da teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri stantları gezdi. 'Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni' dolayısıyla Rıza Çerçel Sanat ve Kültür Merkezinde sosyal kooperatifi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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