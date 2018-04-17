Sosyal Bilimler Kongresi Demre'de yapılacak

Ahmet ACAR/DEMRE, () - DEMRE Belediye Başkanı Süleyman Topcu'yu ziyaret eden Uşak Üniversitesi öğretim üyeleri, ilçede yapılacak Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi hakkında bilgi verdi.

Uşak Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (International Applied Social Sciences Congress), Antalya'nın Demre ilçesinde yapılacak.

Demre Kaymakamlığı, Demre Belediyesi'nin desteği ve ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 19- 21 Nisan tarihleri arasında Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi'ndeki Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü'nde düzenlenecek. Kongreye, Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi İşletme Fakültesi, Romanya Lasi Üniversitesi, Malta Üniversitesi başta olmak üzere 25 ülkeden yerli ve yabancı bilim insanları akademik destek verecek.

Kongreyi düzenleyen Uşak Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu öğretim üyeleri Doç. Dr. Ercan Özen ve Dr. öğretim üyesi Hakan Boz, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu'yu ziyaret ederek kongre hakkıda bilgi verdi.

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