Sorunlar Bakan Gül'e iletildi

MERSİN, () - MERSİN Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve yönetim kurulu üyeleri, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e avukatlık mesleğinin ve yargı camiasının sorunlarını dosya halinde sundu.

Başkan Yeşilboğaz, beraberinde Genel Sekreter Adnan Günbay ve Sayman Kazım Yüksel ile birlikte, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret etti. Avukatların yaşadığı sorunları dosya halinde Bakan Gül'e sunan Yeşilboğaz, nicelik ve nitelikte kalitenin yükselmesi ile adalete ve yargıya güvenin artacağını belirtti. Avukatların savcılık ve mahkemelerde birçok sorun yaşadığını ve bu noktada Adalet Bakanlığı'nın devreye girecek olmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Yeşilboğaz, "Avukatlar ve barolar; hukukun, yargının, insan haklarının korunması ve adaletin tesisi için mücadele etmektedir. Avukatlık Kanunu'nun, çağdaş ve amaca uygun şekilde değiştirilmesi, ayrıca hukuk fakültelerinin açılmasının sıkı kurallara bağlanması, avukatlığa kabul ve stajyerlik sınavlarının ivedi olarak getirilmesi önem verdiğimiz taleplerimizdir" dedi.

Bakan Gül ise sorunların çözümünde takipçi olacaklarını söyledi.



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