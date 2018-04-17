Soroptimistlerden meme kanseri eğitimi

Tolunay DUMAN/TARSUS,(MERSİN),() - MERSİN'in Tarsus İlçesinde, Şelale Soroptimist Kulübü tarafından kadınlar meme kanseri konusunda bilgilendirildi.

'Pembe Düşün-Birlikte Fark Yaratalım' Projesi kapsamında kolları sıvayan kulüp üyeleri, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda eğitim gerçekleştirildi. Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Ata, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Elvan Alpaltaş, Aile Hekimi Esin Esen Delibaş ve Aile Hekimi Derya Özdemir, kadınlara eğitim verdi.

Kulüp üyeleri ve davetli kadınların katılım gösterdiği toplantının açılış konuşmasını yapan Kulübü Başkanı Aydan Dirik, projenin amacının kadınlara meme kanserini tanıtma, erken tanı yöntemlerini öğretme ve risk grubunda yer alan kadınların saptanması ve ilgili sağlık kurumlarına yönlendirilmesi olduğunu söyledi.

Meme Kanseri Nedir? sorusuna cevap vererek başlayan Onkoloji Uzm. Doç. Dr. Ata, "Meme içindeki süt bezi ve kanallardaki hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile oluşan ve erken teşhis ve tedavi ile yaşamımızı tehdit etmeden kurtulabileceğimiz bir hastalıktır. Meme kanseri kadınlarda görülen en sık kanser türüdür. Her 8-10 kadından 1 tanesi yaşamı boyunca meme kanserine yakalanmaktadır. Günümüzde hastalık sayısı artmakla beraber erken tanı olanaklarının artması ile hastalıktan kurtularak sağlıklı yaşam oranı da artmaktadır. Meme kanseri görülme oranı yaşla birlikte artar ve özellikle 40 yaş ve üzerindeki yaşlarda daha sık görülür. En sık görülme yaşı 50-59 yaşlardır" dedi. Slayt eşliğinde sunumunu yapan Ata, meme kanserinin dünyada görülen en çok kanser türlerinin başında geldiğini vurgulayarak, durumun Türkiye'de de aynı olduğunun altını çizdi.

Daha sonra söz alan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Operatör Dr. Alpaltaş, Aile Hekimi Delibaş ve Aile Hekimi Özdemir, meme kanserinden korunma konusunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak detaylı bilgi verip, kadınlardan gelen soruları yanıtladılar.

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