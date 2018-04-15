Soroptimistler'den meme kanseri eğitimi

Gülhan DEMİRCİ/MEZİTLİ,(MERSİN),() - MERSİN'de faaliyet yürüten İçel Soroptimist ve Mezitli Soroptimist Kulüpleri, meme kanseri konferansı düzenledi.

'Pembe Düşün, Birlikte Fark Yaratalım' sloganı ile düzenlediği 'Meme Kanseri Farkındalık Projesi' kapsamında konferans düzenleyen kulüp, kadınları bilgilendirdi. Mezitli Kent Konseyi'nde düzenlenen konferansa, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Akdeniz Bölge Başkanı Ayşegül Uysal, Mezitli Soroptimist Kulübü Kurucu Başkanı Sembol Tarhan, üyeler ve çok sayıda kadın katıldı. Mersin Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Radyodiagnostik Uzmanı Prof. Dr. Meltem Nass Duce'nin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi. Soru cevap şeklinde süren eğitimde kadınlar, kendi kendine muayene, meme kanserinin nedenleri ve kanser gelişiminde etkili risk faktörlerini öğrendi.

Katılımcılara pembe kurdele takan Sembol Tarhan, ''Biz, kadın ve kız çocuklarının birlikte bireysel ve müşterek potansiyellerine ulaştığı, özlemlerini gerçekleştirdiği ve tüm dünyada güçlü, barışçıl topluluklar yaratma adına eşit söz hakkına sahip olduğu bir dünya için kararlıyız. Meme kanseri ile mücadele kapsamında federasyonumuz öncülüğünde düzenlediğimiz etkinliğimizde katılımcılar erken teşhisin çok önemli olduğu meme kanseriyle karşılaşmamamız için nerelere dikkat etmesi konusunda önemli bilgiler edindi'' dedi.

Konferans, anket yapılması ve kadınların kanser tarama merkezlerine yönlendirilmesiyle sona erdi.



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