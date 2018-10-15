Sorgun’da bekmez kazanları kaynamaya başladı

YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde pekmez için ayrılan üzümler kazanlarda kaynatılmaya başlandı.

Sorgun’a bağlı Bahadın kasabasında bağlardan toplanan üzümlerin bir kısmı pazarda satış için gönderilirken, bir kısmı ise kışlık pekmez için ayrıldı. Pekmez için ayrılan üzümler kadınlar tarafından ezilip suyu sıkıldıktan sonra, kıvamını yakalaması için temiz killi toprak eklenip, dinlendirmeye bırakılıyor. Bir gece suda bekletilen üzüm suyu daha sonra, yakılan ocaklarda kaynatılmaya başlanıyor. Koyu hale gelen pekmezler ocaktan indirildikten sonra cam kavanoz ve bidonlara konularak ağızları sıkıca kapatıldıktan sonra satışa hazır hale geliyor.

Bahadın Kasabası Belediye Başkanı Dilaver Özcan, yıllardır kasabalarında devam eden geleneği yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, “Kasabamızda üzüm üretimini artırmak ve vatandaşlarımızın kışlık pekmezlerini üretmeleri için belediyemiz olarak bizde çaba ve gayret gösteriyoruz. Kasabamızda yaşayan erkek ve kadınlarımız tarafından toplanan üzümleri ezdikten sonra bir gün suda bekletiyoruz. Daha sonra kurduğumuz ocaklarda kaynatmaya başlıyoruz. Kazanlarda 6 saat kadar kaynayan üzüm suyu pekmez kıvamına gelince ocaktan alınıyor. Üzümlerin tamamının kaynatılması yaklaşık 7-8 günü buluyor. Pekmez kaynatılması çok emek isteyen bir iş. Kaynatılan pekmezler cam kavanoz ve bidonlara konularak satışa hazır hale getiriyoruz” dedi.

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