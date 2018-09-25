Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Fransız iş insanlarını ağırladı

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi Fransız iş insanlarını ağırladı.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Fransa’nın Ain Bölgesine bağlı Oyonnax şehrinden gelen iş insanları, karşılıklı ticaretin artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında Sorgun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan’ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular. Ziyarette Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Yönetim Üyeleri Kadir Kılıç, Ömer Samaroz, İsmail Baran, Murat Vural, Genel Sekreter Sami Erdoğan, Oyonnax şehrinde ticaret faaliyetleri sürdüren Julien Martinez, François Guinard, Eric Magdelaine, Alain Berthet, Eddy Navarrete ve Henri Mercieca hazır bulundu.

Sorgun’un ticari faaliyetleri hakkında ziyaretçilere bilgi veren Sorgun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, Sorgun’un Türkiye’nin tam ortasında olduğunu, E-88 karayolu gibi önemli bir yol güzergahı üzerinde bulunduğunun altını çizerek, “Sorgun’un nüfusu 52 bin civarında. Bunun yanı sıra günlük ortalama 20 bin kişi Sorgun’a ticaret işlerini yapmak için diğer ilçelerden buraya gelmekte. İlçemiz yer altı kaynakları bakımından çok zengin bir ilçe konumunda. İlimiz Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde 6. bölgeden faydalanıyoruz. İlimize yapılacak olan ileriye dönük yatırımlardan bir tanesi de hızlı tren projesi. İleriye dönük turizm açısından önemli bir yatırım alanı olarak gördüğümüz şey ise sıcak su termal tesisler olarak görüyoruz” dedi.

Arslan şöyle devam etti:

“Biz, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerek ilçemize, gere ilimize gerekse bölgemize katkı sağlamak istiyoruz. Buralara yapılan yatırım elbette ülkemize katkı sağlayacaktır. Bu nedenle ülkeler arası iş birliklerinin artırılması kapsamında çalışmalarımızı artıracağımızı belirtmek isterim."

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