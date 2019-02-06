Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nde bez çanta üretimi

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde açılan 'El Sanatları ve Dikiş Nakış Kursu'nda bez çanta yapılmaya başlandı. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, naylon poşet kullanımının en aza indirilmesi ve hiç kullanılmaması için Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursa 15 kursiyerin katıldığını söyledi. Ekinci, "Kursa katılan kadınlara ilk gün malzemeler ve örnek bez çantaların tasarımı hakkında bilgiler verildi. Daha sonra üretim aşamasına geçildi. Şuanda açtığımız kursumuza 15 kursiyerimiz katılıyor. Günlük 6 saat, haftalık 30 saat kursumuz devam ediyor. Günlük ortalama 50 adet bez çanta yapıyoruz. Eğer talep olduğu takdirde marketlerimize de bu tür bez çanta imalatı yapmayı hedefliyoruz" dedi.

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