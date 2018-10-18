Sorgun da 'Sıfır Atık Projesi' hayata geçirildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' Sorgun Belediyesi tarafından hayata geçirildi.

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, amaçlarının sıfır atık, daha yeşil, daha temiz bir dünya için böyle bir projeyi desteklediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan hanımefendi öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'ni ilçemizde de hayata geçirdik. Üzerinde bilgilendirici bilgilerinde yer aldığı ayrıştırma kutularını kamu kurumlarımıza ve okullarımıza yerleştirdik. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Gürbüz, atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan 'Sıfır Atık Projesi' ile kurumlarda ortaya çıkan atıkların ayrıştırılarak israfın önüne geçileceğini kaydederek “Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarda seferberlik başlatıldı. Bu kapsamda kâğıt, cam, metal, plastik ve pil atıkları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla başlatılan projeyle ilçede bulunan tüm kamu binalarına ve okullara geri dönüşüm kutuları yerleştirildi” diye konuştu.

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