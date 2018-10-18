Sorgun Belediyesi hijyen denetimlerini artırdı

YOZGAT’ın Sorgun Belediyesi zabıta ekipleri ve beraberinde Vergi Dairesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan ekiplerce ilçede bulunan işyerlerindeki denetimlerini artırdı.

Ekipler, son 20 günde 200 genel denetim yaparak vatandaşların sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak ve usulsüzlüklerin önüne geçmek için çalışmalarına aralıksız olarak sürdürüyor. Fırın, market, şarküteri ve kasaplar günlük yapılan denetimler sonucunda tarihi geçmiş ürünler ekiplerce imha edilirken, özellikle alış veriş yapan vatandaşlara fiş almaları konusunda uyarılarda bulundular. Ekipler ayrıca, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan iş yerleri hakkında gerekli tutanakları tutarak cezai işlem uyguladı.

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