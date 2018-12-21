Sörf heyecanı Alanya'da

ANTALYA, () - OLİMPİK Sörf Milli Takım Seçmeleri ve Sörf Türkiye Şampiyonası 22 Aralık- 1 Ocak tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılacak.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Projesi kapsamında 2012'de Alanya'da başlatılan sörf sporu büyük ilgi görüyor. Bölgede yoğun ilgi gören sörf sporunun Türkiye Şampiyonası ve 2019 Olimpik Sörf Milli Takım Seçmeleri 22 Aralık- 1 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Yarışmaya yurt içi ve yurt dışından 50 sörfçünün kayıt yaptırdığını kaydeden Alanya Sörf Kulübü Yetkilisi Mehmet Özgen, "Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'nun himayesinde yapılacak organizasyonda Alanya'dan 10 sörfçü mücadele edecek. Sadece federasyona bağlı lisanslı sporcuların katılabildiği organizasyon için Yunanistan ve yurt içinden hakem ve federasyon yetkilileri gelecek" dedi.

DANİMARKA'DAN BİSİKLETİYLE 4 AYDA GELDİ

Diğer yandan Danimarka'dan bisikletiyle yola çıkarak 4 ayda Alanya'ya ulaşan Soren Handrup, Alanya'nın muhteşem manzarasında sörf keyfi yaptı. Gezgin olduğunu belirten Handrup, Alanya'nın sörf için ideal bir şehir olduğunu ve bu spor için burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

YARIŞMA KATEGORİLERİ

Yüksek Performans Kısa Tahta Açık Yaş Kadınlar/Erkekler, Yüksek Performans Kısa Tahta 18 Yaş Altı Erkekler, Uzun Tahta Açık Yaş Kadınlar/Erkekler, Uzun Tahta 18 Yaş Altı Erkekler ve SUP Açık Yaş Kadınlar/Erkekler.

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