Soner Çetin, yöresel dernek temsilcileriyle buluştu

ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana’da faaliyet gösteren yöresel derneklerin başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi.Soner Çetin, ayrım yapmadan tüm vatandaşlara eşit hizmet sunduklarını belirtirken, dernek başkanları, “Sizin yanınızdayız. Kim hizmet yapıyorsa, bizler partisine bakmadan o adayı destekleriz” dedi.Başkan Soner Çetin, yöre derneklerinin başkan ve yöneticileriyle yemekte bir araya geldi. Başkan Çetin, derneklerde her siyasi görüşe mensup kişilerin olduğunu belirterek, “Bu da doğaldır. Bu demokrasinin güzelliğidir. Ben siyaseti belediyeye sokmadım. Belediye başkanı siyaset yapmamalı. Ben görev geldiğimde, ‘siyaset yapmayacağım’ diye söz verdim. 5 yılda insanları partisine göre ayırmadan, tüm hemşehrilerimi ayırmadan, güler yüzü belediye başkanlığı yaptım” dedi.Başkan Soner Çetin, 40’ın üzerinde derneğin başkan ve yöneticisi ile bir araya geldiğini belirterek, herkesin çeşitli nedenlerle Adana’ya geldiğini ve artık Adanalı olduğunu söyledi. Adana’da herkesin huzur ve barış içinde yaşadığını anlatan Soner Çetin, Adana’nın zenginliği olan bu derneklerin bir araya gelmesi için bir çalışma başlattıklarını ve 3 kez festival yaptıklarını hatırlattı. Başkan Çetin, şöyle devam etti:“Ben 5 yıl daha Çukurova’ya hizmet etmek istiyorum. Siyasi ayrım yapmaksızın, hepinizin desteğini talep ediyorum. Herkesi, 5 yıldır kucakladığım için bunu istemeye hakkım var diye düşünüyorum. Her partiden hemşehrilerimin desteğini istiyorum. Beni, bu onurlu yolda yalnız bırakmayın. 5 yıl daha sizlerle birlikte güzel yapmaya devam edelim. Sizlerin çoğunun hangi siyasi görüşe sahip olduğunu bilmiyorum. Çünkü, onunla ilgilenmiyorum. Yerel seçimde Adanalı şahsa bakıyor ve tercihini ona göre yapıyor.”

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