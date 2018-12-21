Soner Çetin seçim startını personeliyle verdi

ÇUKUROVA Belediye Başkanlığı için yeniden adaylığı açıklanan Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar’ın karşılama programının ardından, personeliyle bir araya geldi.Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde personelleriyle görüşen, gelecek dönemle ilgili konuşan Başkan Soner Çetin, "Sizler bizim en yakınımızda, bizim en büyük destekçimiz, yardımcımızsınız. Ben belediye başkanı olarak, sizden sadece bir adım önde yürüyorum. Sizler benim yanımda arkamdasınız, hep birlikteyiz bu yolda" dedi.Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kazanılmasını istediğini, 1989 yılından bu yana Adana’yı sosyal demokrat bir yönetimin yönetmediğini belirten Başkan Çetin, şöyle devam etti:"Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çok kazanılmasını istiyorum. 1989’dan bu yana seçim kazanılmadı.1989'da Selahattin Çolak, en son Adana'yı yöneten sosyal demokrat oldu. Bu hep içimde bir sızıdır yaradır. 15 ilçeden 3'ü bizde. En önemli ilçelerden, Seyhan, Çukurova ve Karataş bizde. Hizmetimizi yaparken bütün Adana'yı kucaklamaya çalıştık. Her yerde Zeydan Karalar'ın ve benim emeğimiz vardır. Bütün ilçelere bakın Çukurova Belediyesi'ni ve Seyhan Belediyesi'ni orada görürsünüz. Hatta referandum sürecinde, AK Partili bir milletvekili arkadaşımız, kendi köylerinin bulunduğu Feke ilçesinin Tapan bölgesine gitmiş. Gittiği her yerde Çukurova Belediyesi'nin izini, hizmetini görmüş. Biz diyoruz ki; hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Satıh da, bütün Adana'dır dedik. Partimizin bütün Adana'ya bakışını göstermek için Zeydan Karalar çok çalıştı, biz de çok özverili çalıştık. Milletvekilleri köylerin hepsini dolaşıyor, nereye gitse bizim eserimizi görüyor. Kendi köyünde de bakıyor ki, çadır Çukurova Belediyesi, masa, sandalye Çukurova Belediyesi. 'Ya bune ya, nereye gitsek Çukurova Belediyesi, nereye gitsek Çukurova Belediyesi' diye isyanını da dile getiriyor. Köylüsüne, 'Niye bizim belediyelerden istemediniz' diyor, onlar da diyorki, 'İstedik ama gönderen olmadı. Bize çıksa çıksa CHP sahip çıkıyor diyor."'ÇALIŞANIN KURTULUŞU SOSYAL DEMOKRAT YÖNETİMLER'Memur ve işçiden sonra, asgari ücretle çalışan işçilere de sahip çıkan ve en düşük maaşı 2450 TL’ye yükselten Başkan Çetin, Büyükşehir’de çalışanların 3 aydır maaş alamadığına dikkat çekerek, “Büyükşehir Belediyesi emekçilerinin de kurtuluşu, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesinde olacaktırö dedi.Çukurova ilçesinde seçimi tarihi farkla alacaklarını Başkan Soner Çetin, “Daha güzel şeylere imza atacağız. Seçimi tarihi bir farkla kazanacağız. 2014'te yüzde 44'e yakın bir oyla seçimi kazandık. Örgütümüzle, sizlerle birlikte tarihi farkla seçimi aldık. Bu bize yeter mi? yetmez. 5 seneden beri halka dokunduk, halkla hep beraber olduk. Halkı dinledik, halkı yönetime kattık. Bugün gönül belediyeciliği denilen olayı biz zaten uyguladık. Cumhurbaşkanı kendi belediyelerine hedef olarak, ‘halk günü yapacaksınız’ diyor, biz zaten 5 yıldır yapıyoruz. 'Halka danışın esnafın içinde olun' diyor, saydığı herşeyi biz 5 yıldır yapıyoruz. Çukurova halkı herşeyin farkında. Tohumları ekmişiz, hepsi boy verdi. Adaylığım açıklandığı andan itibaren şu telefonum hiç susmadı. CHP'li olmayan, değişik siyasi partilere mensup arkadaşlarımızda arıyor. Seçimde bu arayanların hepsi bize sahip çıktığında seçimi yüzde 70'le alırız" diye konuştu.

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