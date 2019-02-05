Soner Çetin: Projelerimize devam edeceğiz

ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, halkla buluşmalarını sürdürdüğü her yerde 'Devam Başkan' sloganları ile karşılandı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, seçim çalışmalarında da, esnaf gezileri, ev toplantıları, kahvehane toplantıları, sivil toplum kuruluşları ziyaretleri gibi buluşmalar gerçekleştiriyor. CHP Çukurova İlçe Başkanı Ali Uçar ve İYİ Parti Çukurova İlçe İlker Akça'yla birlikte, Turgut Özal, Uğur Mumcu ve Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki gezilerini sürdüren Başkan Soner Çetin, esnafın ve halkın sorunlarını dinleyerek, tüm talepleri yerine getirmek için, dün olduğu gibi yarın da gece gündüz çalışacağını söyledi. Esnaf ziyareti sırasında 'Devam Başkan' sloganları ile destek gören Başkan Çetin, "Bugüne kadar halkımız ne dediyse, nasıl istediyse öyle bir yönetim sergiledim. Bundan sonra da, halkımızın istediği herşeyi yapıp, istemediği hiçbir yerde olmayacağım. Halkımız 'Devam Başkan' diyor, biz de hizmetlerimize, projelerimize devam edeceğiz" diye konuştu.



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