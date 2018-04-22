Soner Çetin koltuğunu çocuklara devretti

ADANA'nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Gülen Yüzler Semt Kreşi öğrencilerine devretti.Çukurova Belediyesi’nin gelenekselleşen Halk Günü toplantısında başkanlık koltuğu Bade Çakır ve Kayra Belli’nin oldu.Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, koltuğunu Gülen Yüzler Semt Kreşi öğrencilerine devretti. Her cuma saat 14.00’te Halk Günü toplantısı yapan Başkan Soner Çetin’in koltuğunda bu kez çocuklar vardı. Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Halk Günü’nde koltuğunu Bade Çakır ve Kayra Belli’ye devretti. Halk Günü’nü başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte yöneten Bade Çakır ve Kayra Belli, vatandaşlardan gelen sorulara cevap vermeye çalıştı. Gelen soruları Başkan Soner Çetin’den gelen yardımla yanıtlayan çocukların heyecanları gözlerinden okundu. Koltuğuna oturan öğrenciler Başkan Çetin’e, "Büyüyüp bu koltuklarda göreve gelince, tıpkı bugün olduğu gibi ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkarak, ülkemize hizmet edeceğiz" sözünü verdi.98. YILINDA 23 NİSAN COŞKUSU23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Çukurova’da düzenlenecek kreş etkinlikleri ile başlayacağını ifade eden Başkan Soner Çetin,” Belediyeye bağlı Gülen Yüzler Semt Kreşlerimizde çocuklarımızın birbirinden renkli gösterileri olacak. 23 Nisan Pazartesi günü ise Tenis Dağcılık ve Su Sporları Kulübünde Çukurova Belediyesi Cup turnuvası açılış törenini yapacağız. Çocukların seslerinin birlikteliğini, 23 Nisan gibi çok özel bir günde duymak başlı başına bir bayram nedeni oluyor. Tüm Çukurovalıları, 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI