Soner Çetin: İkinci dönemimiz ustalık dönemi olacak

ÇUKUROVA Belediye Başkanı Soner Çetin, ikinci 5 yıllık dönemin ustalık dönemi olacağını söyledi.Çukurova İlçe Belediye Başkanlığı için yeniden adaylığı açıklanan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yoğun seçim programında Halk Günlerine de devam ediyor. Geçtiğimiz cuma günü Halk Günü’nde vatandaşlarla buluşan ve birim müdürleri ile birlikte vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Soner Çetin’e vatandaşlar yoğunluklu olarak adaylığını tebrik etmeye geldi. Başkan Çetin, “Bizler gece demeden, gündüz demeden sizlerle el ele, omuz omuza bugünlere geldik. 5 yıl önce yüzde 44 tarihi bir oy yüzdesiyle Çukurova ilçesini aldık. Sizlerin çok değerli katkılarıyla, bize gönül vermiş yol arkadaşlarımızla, partililerimiz, örgütümüz, kadın kollarımız, gençlik kollarımızla birlikte bu oranı daha da yükselteceğiz. Biliyorsunuz biz hiçbir zaman ayrım yapmadık, hiçbir zaman belediyeye siyaseti sokmadık. Siyaset yapmak benim işim değil; benim görevim hizmet etmek. Göreceksiniz; her kesimin oyunu alarak tarihin en yüksek oyuyla, yüzde 70 oy oranı ile Çukurova ilçesini alacağız. 5 yıl daha siz değerli Çukurova halkıyla birlikte olacağız. Terk etmedi sevdan beni. Çukurova sevdamız bizi terk etmedi. Biz de Çukurova sevdamızı terk etmedik" dedi.Çetin, katılımcı, çoğulcu, şeffaf, hesap verebilir sosyal belediyecilik anlayışı ile yola devam edeceklerini de vurguladı.

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