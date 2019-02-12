Soner Çetin: Çukurova'da hedef 'Sıfır Sorun'

ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçedeki tüm mahallerinin sorunlarını bildiğini ve sorunların çözümü noktasında gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.100. Yıl Mahallesi Fazlı Meto Bulvarı üzerinde bulunan seçim ofisinde, mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Soner Çetin, adaylığının açıklanmasının hemen ardından yanına kadınları ve gençleri alarak çalışmalara başladıklarını kaydetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarına, 'Herkesi kucaklayın' talimat verdiğini belirten Başkan Soner Çetin, "Biz 5 yıllık süre içinde bize oy versin vermesin, herkese eşit hizmet götürmeye çalıştık. Kimseyi ötekileştirmedik, ayırmadık. Herkese dokunmaya çalışıyoruz. Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyor ve anında çözüm üretiyoruz. Çukurova’nın hangi mahallesinde hangi sorun var biliyoruz ve çözümü noktasında hemen harekete geçiyoruz" dedi.100. YIL’A KAPALI SEMT PAZARIBaşkan Soner Çetin, göreve geldiğinden bu yana her Cuma halk günü düzenlediğini, muhtarlarla toplantılar yaptığını, esnafı ziyaret ettiğini ve sosyal medya üzerinden halkın sorunlarını dinlediğini söyledi. Böylece Çukurova’da, kim ne istiyor bildiklerini aktaran Soner Çetin, "Hangi mahallenin neye ihtiyacı var biliyoruz. Mesela 100. Yıl Mahallesi’nin pazar yeri sorunu var. Bunu çözmek için yer konusunda önce referandum yaptık. Zemin etüdü yaptığımızda, belirlenen yerin güvenli olmadığını fark edince, eski yere kapalı semt pazarı yapmaya karar verdik. İlk ihale, şikayet üzerine Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edildi. Sonra, 3 kez daha ihaleye çıktık ama ekonomik kriz nedeniyle kimse ihaleye girmedi. Ama ne olursa olsun, 100. Yıl Mahallesine kapalı semt pazarı kazandıracağız" diye konuştu.

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