Soner Çetin, 2 saat soruları yanıtladı

ADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 'Sen Sor Başkan Cevaplasın' programı kapsamında sosyal medya hesaplarından halkla buluşmaya devam ediyor.Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in geçen hafta başlattığı 'Sen Sor Başkan Cevaplasın' programı halktan yoğun ilgi gördü. Sosyal paylaşım ağları Facebook, İnstagram ve Twitter üzerinden vatandaşlardan gelen soruları '#sensorbaşkancevaplasın' adı altında yanıtlayan Başkan Çetin, çarşamba günü yine aynı saatte klavye başına geçti. Çetin'e halktan ilgi yoğun olunca önceden yarım saat olarak belirlenen programın süresi 2 saate çıkarıldı. 14.00-16.00 saatleri arasında halktan gelen soruları ekibiyle birlikte yanıtlayan ve 110 soruya geri dönüş yapan Çetin gelen tebrik ve sevgi mesajlarına da teker teker dönüş yaptı.Yoğun ilgi gören buluşmaları her hafta gerçekleştirerek vatandaşla birebir etkileşim içinde olmaya devam edeceğini belirten Başkan Soner Çetin'e gelen soruların bir kısmı da hayli ilginçti. Gelen soruları ayırt etmeden cevaplandıran Çetin, bir vatandaşın evine çay içmeye gelmesi davetini kırmadı. Tenise olan tutkusuyla bilenen Başkan Çetin'den bir vatandaş da raketini istedi. Çetin, vatandaşa raketlerinden birini hediye etme sözü verdi. Çok sayıda tebrik mesajı alan Soner Çetin, İzmir'den gelen "Sizden bir tane de İzmir'e alabilir miyiz?"diye soran bir vatandaşa da, "İzmir'de de çok başarılı CHP'li belediye başkanlarımız var" yanıtını verdi.

FOTOĞRAFLI