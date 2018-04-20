KAYSERİ, () - KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından son 1 aylık asayiş raporu yayınlandı.

15 Mart-14 Nisan 2018 tarihlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri 2’si kasten öldürme, 1’i kasten öldürmeye teşebbüs, azmettirme olayı olmak üzere işlem yapılan 3 olayda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Olaylarda 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri ise, 5’i yağma 5’i tehdit, 2’si şantaj, 3’ü 6136 sayılı kanuna muhalefet, 2’si kasten yaralama, 1’i görevi yaptırmamak için direnme, 1’i dolandırıcılık olmak üzere işlem yapılan 19 olayda yakalanan 56 şüpheliden 9’u tutuklandı. Olaylarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri de, 4’ü kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, 4’ü fuhşa teşvik aracılık veya zorlama, 1’i 5199 sayılı kanuna muhalefet olmak üzere olmak üzere 9 olaya adli işlem, ayrıca 33 fuhuş olayına ise idari işlem yapıldı. Adli işlem yapılan olaylardan 13 kişi, idari işlem yapılan olaylardan 77 şüpheli yakalandı, Zanlılardan 2’si tutuklandı. Ayrıca fuhuş yapıldığı belirlenen 16 ev hakkında ilgili komisyonca kapatılma kararı verildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise, 7’si ikametten hırsızlık, 23’ü işyerinden hırsızlık, 22’si otodan hırsızlık, 6’sı açıktan hırsızlık, 5’i kurumdan hırsızlık olmak üzere işlem yapılan 63 olayda yakalanan 45 kişiden 19’u tutuklandı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği personeli de, 48’i oto hırsızlığı, 28’i motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 76 olay meydana geldi. Çalıntı 39 otomobil ve 23 motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olaylar ile ilgili yakalanan 45 şüpheliden 8’i tutuklandı, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ise, haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 667 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şüphelilerden 236’sı tutuklandı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği de, 8’i yankesicilik, 6’sı dolandırıcılık, 1’i kapkaç, 1’i kişilerin huzur ve sükununu bozma olmak üzere işlem yapılan 16 olayda yakalanan 22 kişiden 15’i tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri de, kayıp müracaatı alınan 84 kişiden 78’i bulundu. 6 kayıp kişi arama çalışmalarına devam ediliyor.